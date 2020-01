UFFICIALE: Avellino, Capuano prolunga il contratto fino al 2021

© foto di Andrea Rosito

Con una nota ufficiale, l'Avellino comunica che è stato raggiunto l'accordo con Ezio Capuano per il prolungamento del contratto fino a giugno 2021, con opzione per il 2022. Contestualmente, è stato adeguato anche il contratto del suo vice, Giuseppe Padovano.

Queste le parole di mister Capuano: "Quando sono venuto ad Avellino il mio desiderio era quello di aprire un ciclo, a qualsiasi condizione, come testimonia l'accordo iniziale che avevo sottoscritto. Ringrazio la proprietà per la fiducia riposta nella mia persona e per l'opportunità di poter finalmente programmare un ciclo importante. Oggi sento in me responsabilità ancora più grandi, quel che è certo è che ci metterò l'entusiasmo e la dedizione di sempre, con l'obiettivo di portare questo club nella categoria che più le appartiene".