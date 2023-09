ufficiale Benevento, doppio colpo dagli svincolati: ecco Terranova e Ciciretti

Arriva anche l'ufficialità per il doppio colpo che il Benevento aveva definito nella giornata di ieri, il club sannita ha infatti ufficializzato sui propri canali l'arrivo di Terranova in difesa e il ritorno di Ciciretti in attacco. Questi i due comunicati dei giallorossi:

"Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del difensore, classe 1987, Emanuele Terranova che ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno del 2024.

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore, classe 1993, Amato Ciciretti, che firmato un contratto con la Società giallorossa fino al 30 giugno 2024".