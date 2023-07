ufficiale Carrarese, gradito ritorno tra i pali. Dopo un anno di assenza, si rivede Mazzini

!Felicissimo di vestire nuovamente la maglia della Carrarese, andiamo!": con queste parole, rilasciate in un video ai canali ufficiali del club, Stefano Mazzini annuncia il suo ritorno alla Carrarese, dove già aveva militato nel biennio 2020–2022, salvo poi far rientro alla casa madre Atalanta e passare in prestito al Montevarchi nella passata stagione.