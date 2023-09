ufficiale Casertana, dalla Ternana arriva a titolo definitivo Mattia Proietti

La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Mattia Proietti.

Il centrocampista classe 1992 nelle ultime cinque stagione ha indossato la maglia della Ternana con cui ha conquistato la serie B collezionando, poi, in cadetteria 51 presenze con i rosseverdi, di cui 2 nel campionato in corso nei match contro Sampdoria e Catanzaro, e contro la Salernitana in Coppa Italia. In B ha militato anche nelle fila del Pescara.

“Nella mia vita ho cambiato poche maglie – commenta Proietti -Sono venuto qui per la storicità della piazza. Trovo mister Cangelosi che conosco dai tempi di Pescara e so bene che insieme possiamo fare cose importanti. Ho tanta fame e sono pronto a dare il mio contributo".