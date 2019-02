Fonte: http://www.cavese1919.it/

© foto di Giuseppe Scialla

La Cavese 1919 srl comunica di aver completato la documentazione per il tesseramento del giovane attaccante inglese Tyrone Ofori classe 2000, cresciuto nell’Academy dell’Aston Villa, poi in League One con lo Shrewsbury e in Conference League con il Tamworth FC.

Il nuovo aquilotto da qualche mese si stava già allenando con la formazione Berretti, oltre ad essere stato aggregato anche alla prima squadra.