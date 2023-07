ufficiale Doppio rinnovo biennale in casa Legnago. Confermati Mazzali e Muteba

vedi letture

Un doppio rinnovo in casa Legnago, con il club che quest'oggi ha deciso di confermare anche per la stagione di Serie C Simone Mazzali, classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del club veneto, e Vincenzo Muteba, esterno classe 2002 cresciuto nel vivaio della Roma: i due calciatore hanno sottoscritto un contratto biennale, con validità quindi fino al 2025, e sono pronti ad affrontare con i biancazzurri la nuova stagione nel professionismo.

Ecco la nota: "La stagione scorsa, che ci ha visti conquistare la vittoria del girone C del campionato di Serie D, garantendoci il ritorno nel professionismo, è stata positivamente segnata anche da un massiccio impiego di ragazzi cresciuti nel nostro Settore Giovanile.

E tra questi figura anche Simone Mazzali, terzino sinistro classe 2002, che si era conquistato uno spazio importante già nell’ultima annata nella LND, quella terminata anzitempo per via del Covid, e che ci ha poi visti accedere alla Serie C.

Rimasto in biancazzurro nel campionato successivo, in quello seguente si è messo in mostra, sempre in Serie D, con la maglia dell’Adriese, guadagnandosi l’immediato ritorno alla base, e contribuendo anche lui in maniera importante al grande traguardo colto pochi mesi fa.

Mazzali ha siglato con la Società un accordo biennale".

Questo il secondo comunicato: "Quando è stato chiamato in causa, ha sempre fatto il suo con impegno e diligenza. Quando ha dovuto guardare i compagni giocare, non ha mai creato problemi, mettendo sempre il bene della squadra al primo posto, anche davanti alle proprie ambizioni personali.

Un atteggiamento che è servito da esempio nel gruppo, del quale ha fatto e continuerà a far parte a pieno titolo Vincenzo Muteba.

L’esterno classe 2002, cresciuto nel Settore Giovanile della Roma, ha infatti siglato un accordo biennale con la Società".