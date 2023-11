ufficiale Fermana, Galassi promosso dg al posto di Tubaldi. E come ds torna Andreatini

La Fermana Fc comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Generale, in sostituzione di Andrea Tubaldi, ad Andrea Galassi che in questi mesi difficili ha dimostrato di essere uomo di società, serio e competente sia dal punto di vista sportivo che organizzativo.

Collaborerà in maniere continuativa con la Segretaria Generale Marusia Giannini, in costante rapporto con il Consiglio di Amministrazione: per questi motivi la società ha deciso di affidargli il ruolo di Direttore Generale. Oltre a seguire la prima squadra, sarà compito del nuovo direttore generale anche quello di gestire e riorganizzare il settore giovanile gialloblù.

La Fermana Fc comunica altresi di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Massimo Andreatini, già protagonista a Fermo a lungo negli ultimi anni e che ha avuto un ruolo centrale anche nella stagione scorsa: un profilo che conosce al meglio le dinamiche dell'ambiente canarino ma soprattutto il campionato di Lega Pro.

La società augura ad entrambi buon lavoro nel pieno e assoluto interesse della Fermana.

Bentornato Max!