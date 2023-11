ufficiale Fermana, scossone in dirigenza. Il Dg Tubaldi rassegna le proprie dimissioni

È con una nota ufficiale che la Fermana "comunica che nella giornata di oggi Andrea Tubaldi ha rassegnato le proprie dimissioni da Direttore Generale di questa società. Il Consiglio di Amministrazione della Fermana Fc prende atto di questa decisione, ringrazia il direttore Tubaldi per l’impegno profuso nel corso di questi mesi e gli augura le migliori fortune per il proseguo della suo attività".

Ricordiamo che la squadra, nella giornata di ieri, ha subito il pesante ko contro il Sestri Levante, vittorioso per 3-0.