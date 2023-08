ufficiale Latina, Redondi saluta il club. Passa a titolo definitivo al Trapani in Serie D

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo che il Trapani " comunica l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Davide Redondi. Difensore centrale classe 2003, divide la stagione 2019/2020 tra le formazioni Under 17 e Under 18 della Cremonese e dell’Inter. Nell’agosto 2021 passa alla formazione Under 19 dell’Hellas Verona. Successivamente si trasferisce all’Albalonga, in nel girone F di Serie D con cui colleziona 32 presenze e 2 reti. Poi, il passaggio a Latina con la quale svolge parte della preparazione estiva".

Ed ecco quindi il comunicato del club pontino: "Il Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto a titolo definitivo al FC Trapani 1905 le prestazioni sportive del calciatore Davide Redondi. Il club augura al giocatore le migliori fortune professionali per il prosieguo di carriera".