ufficiale Pontedera, arriva Angori dall'Empoli. Operazione a titolo temporaneo

vedi letture

Operazione in uscita per l'Empoli. Il club azzurro ha infatti comunicato la cessione di Samuele Angori al Pontedera a titolo temporaneo. Nella scorsa stagione, iniziata nella file del Perugia con anche il debutto in prima squadra, il terzino classe 2003 ha poi giocato nella Primavera empolese.

Ottima annata per Angori, che ha collezionato 30 presenze e servito ben 10 assist. Ora per lui è arrivato il momento di misurarsi con il calcio dei grandi, andando a farsi le ossa in Serie C. L'Empoli ha annunciato così la sua cessione sui social.