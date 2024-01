Ufficiale Pontedera, riecco Samuele Angori: torna in prestito dall'Empoli

L'US Città di Pontedera è lieta di comunicare ufficialmente l'annullamento del trasferimento del calciatore Samuele Angori all'Empoli FC, con conseguente ritorno dello stesso, a titolo temporaneo, in granata.

Il laterale sinistro classe 2003 sarà già a disposizione di mister Canzi per l'imminente trasferta a Cesena, in programma sabato 20 gennaio alle ore 20:45 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi.