Ufficiale Reggiana, salta l'arrivo di Angori: superato il limite dei tre tesseramenti stagionali

Quanto avevamo anticipato ieri, diventa ora ufficiale: Samuele Angori non sarà un nuovo calciatore della Reggiana, e farà intanto rientro a Empoli. Attraverso la nota che di seguito riportiamo, il club emiliano si trova a comunicare "ufficialmente di aver preso atto del diniego da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio in merito alla richiesta di deroga sul trasferimento in granata del calciatore Samuele Angori.

L’interpretazione data ai movimenti del calciatore nella stagione in corso – pur vestendo in campo unicamente la maglia del Pontedera e non riconoscendo il passaggio tra Perugia ed Empoli come “Tesseramento Tecnico” – lo pone oltre il limite massimo vincolante di tre tesseramenti nell’anno sportivo. Tale circostanza ne determina il blocco del prestito a Reggio Emilia e la rinuncia da parte del club alle prestazioni sportive dell’atleta.

Si porgono contestualmente a Samuele i migliori auguri per il proseguimento della stagione e della propria carriera professionale".

Ci sarà ora da capire se tale situazione consente il rientro almeno al Pontedera del difensore classe 2003, che con i granata toscani aveva risolto anticipatamente il prestito. Qualora questo non fosse possibile, il prosieguo di stagione del giocatore dovrà necessariamente essere all'Empoli (dove però difficilmente troverebbe spazio): attesi sviluppi a stretto giro di posta.