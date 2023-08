ufficiale Pontedera, arriva l'ex Mantova e Recanatese Luca Paudice

vedi letture

L'US Città di Pontedera comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Paudice. Punta centrale, classe 2001, nato a Napoli, Paudice arriva da una stagione in cui si è diviso tra Mantova (Serie C girone A) e, da gennaio, Recanatese (Serie C girone B).

Prodotto del vivaio dell'Avellino, è esploso nell'annata 2020/21 al Giulianova in Serie D (12 gol), meritandosi la chiamata del Mantova in terza serie l'estate seguente. In C ha uno score di 57 presenze e 5 reti.