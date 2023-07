ufficiale Potenza, il terzino destro Polito saluta i rossoblù: ceduto all'ACR Messina

Serie C

Oggi alle 12:04 Serie C

"Il Potenza Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo di Vincenzo Polito alla società ACR Messina. Il leone rampante ringrazia il calciatore per il lavoro svolto ed augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera".

Con questa nota il club lucano ha salutato il terzino destro classe '99 dopo appena un anno in cui ha collezionato appena 11 presenze. Ora per lui si aprono le porte di una nuova avventura in Sicilia.