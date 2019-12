UFFICIALE: Serie C, rinviato a data da destinarsi il prossimo turno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lega dispone che le gare della 1a giornata di ritorno del Campionato Serie C in programma nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 vengano rinviate a data da destinarsi". Con questa breve nota sul sito ufficiale la Lega Pro conferma lo stop di un turno del campionato in attesa che il Governo risponda alle richieste di defiscalizzazione avanzate dalle società di terza serie.