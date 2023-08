ufficiale SPAL, Verza saluta. Passa al Carpi e sottoscrive un pluriennale con il club

Come avevamo anticipato, Nicolò Verza avrebbe presto vestito la maglia del Carpi. E così è stato, con la società biancorossa che, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto di aver acquisito a titolo definitivo dalla SPAL il difensore classe 2005.

Verza, al lavoro con mister Serpini sin dallo scorso Lunedì 24 Luglio – data del raduno – ha sottoscritto un accordo di valenza pluriennale con la società del presidente Claudio Lazzaretti.

“Felicissimo per questo accordo e convinto della scelta di approdare in un club organizzato, prestigioso e con le idee molto chiare per il futuro - il primo commento di Nicolò Verza a margine del contratto sottoscritto e rilasciato ai canali ufficiali del club -. In queste due settimane ho trovato un gruppo di lavoro composto da professionisti seri che lavorano duramente e con il piacere di condividere campo e spogliatoio".