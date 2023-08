ufficiale Torres, rinforzo mancino per la difesa: arriva Verduci

La Torres ha annunciato sui propri canali social l'arrivo di Giuseppe Verduci, terzino sinistro classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Juventus con cui ha collezionato 15 presenze in Serie C con la formazione Next Generation. Per il mancino sono in totale 26 le presenze in terza serie dove ha vestito anche le maglia del Grosseto (sette presenze) e del Siena (sette presenze). Il giocatore arriva a titolo definitivo anche se il club non ha comunicato i dettagli del contratto.