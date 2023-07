ufficiale Trento, a centrocampo c'è Rada dall'Entella. Ha firmato un biennale

vedi letture

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Virtus Entella Srl i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Armand Rada. Il centrocampista classe 1999 ha sottoscritto con il Club un contratto biennale, sino al 30 giugno 2025.

Nato a Krumë in Albania il 10 gennaio 1999 Rada è cresciuto nelle giovanili del Brianza Olginatese per poi esordire ancora giovanissimo in Serie D con il club lombardo. Nell’estate 2017 passa all’Inter, club nel quale colleziona 22 presenze (1 gol) nella categoria ‘Primavera’ e con il quale conquista anche uno Scudetto, una Supercoppa e un Torneo di Viareggio, riuscendo anche a esordire in UEFA Youth League. La buona stagione con i nerazzurri gli permette di passare tra i professionisti con la maglia del Renate. Nel triennio positivo disputato con la casacca dei lombardi in Serie C colleziona 89 presenze, realizza 3 gol e fornisce 4 assist tra Serie C e Coppa Italia, contribuendo così per due volte al raggiungimento dei playoff. Nell’estate del 2021 si trasferisce alla Virtus Entella, società con la quale prosegue il proprio percorso di crescita, collezionando 67 presenze, 5 gol e 7 assist tra Serie C e Coppa Italia. Armand Rada vanta anche 9 presenze con la maglia della Nazionale Under 20 Albanese.