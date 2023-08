ufficiale Vis Pesaro, dal Sassuolo arriva in prestito il centrocampista Angelo Foresta

La Vis Pesato, tramite un comunicato ufficiale, certifica l'arrivo nelle Marche di Angelo Foresta: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società US Sassuolo Calcio per la cessione a titolo temporaneo annuale delle prestazioni sportive di Angelo Foresta. Centrocampista naturale e di personalità, il classe 2004 è capace di dare il suo contributo sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Con il Sassuolo Angelo Foresta ha vinto le ultime due edizioni, 2022 e 2023, del Torneo di Viareggio. Foresta è cresciuto nel settore giovanile del Parma per poi passare alle giovanili della Sampdoria e poi al Sassuolo".