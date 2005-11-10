Ufficiale
Vado-Bellocci ancora insieme. L'estremo difensore ha prolungato fino al 2029
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Un nuovo rinnovo in casa Vado, con l'estremo difensore Andrea Bellocci che ha prolungato il proprio accordo con il club fino al 30 giugno 2029.
Il tutto, è stato annunciato dal club a mezzo social, con il post Instagram che di seguito riportiamo:
"Andrea Bellocci ancora in rossoblù
75 presenze, 29 reti inviolate, 6750’ a difendere la nostra porta. L'avventura continua"
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