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Vado, rinnovo annuale per il centrocampista Andrea Bussaglia

Vado, rinnovo annuale per il centrocampista Andrea Bussaglia TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 17:10Serie C

Continuerà anche per la stagione 2026/2027 in Serie C il rapporto fra il Vado, formazione ligure neo promossa in terza serie, e Andrea Bussaglia, centrocampista classe 1997 arrivato in rossoblù nell'estate 2024.

Nella stagione appena terminata per il giocatore di Fano appena 7 presenze complessive.

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