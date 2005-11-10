Ufficiale
Vado, rinnovo annuale per il centrocampista Andrea Bussaglia
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Continuerà anche per la stagione 2026/2027 in Serie C il rapporto fra il Vado, formazione ligure neo promossa in terza serie, e Andrea Bussaglia, centrocampista classe 1997 arrivato in rossoblù nell'estate 2024.
Nella stagione appena terminata per il giocatore di Fano appena 7 presenze complessive.
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