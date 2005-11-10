Vis Pesaro, Alfredo Aglietti nuovo allenatore. Accordo fino a giugno con opzione

La Vis Pesaro 1898 comunica di aver affidato ad Alfredo Aglietti la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha sottoscritto un contratto annuale fino al 30 giugno 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.

Alfredo Aglietti, il profilo

Tecnico di consolidata esperienza nel panorama calcistico nazionale, Aglietti vanta oltre 400 panchine nel professionismo. Una lunga carriera passata soprattutto in Serie B, categoria nella quale ne ha collezionate più di 300 guidando diverse società: Empoli, Novara, Virtus Entella, Ascoli, Hellas Verona, Chievo Verona, Reggina, Brescia e Lecco. Tra i risultati più prestigiosi spicca la promozione in Serie A conquistata con l’Hellas Verona nella stagione 2018/2019 al termine dei playoff di Serie B, raggiunti in carriera anche con Novara (semifinale, 2013) e Chievo Verona (2021).