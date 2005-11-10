Vis Pesaro, Aglietti: "Con la Pianese dobbiamo vincere. Serve gente pronta a sputare sangue"

La Vis Pesaro cerca una svolta per uscire dall'ultimo posto in classifica. Il cambio in panchina non ha ancora prodotto i risultati sperati, con Alfredo Aglietti che ha raccolto appena un punto nelle prime quattro partite della sua gestione. Alla vigilia della sfida casalinga contro la Pianese, reduce da sei risultati utili consecutivi, il tecnico ha chiesto una reazione ai suoi giocatori. "Mi è già capitato e per questo so che non bisogna mai smettere di lottare. La squadra, nelle ultime due partite, ha comunque dimostrato di essere viva. Qualcosa in più si è visto, anche se chiaramente non basta", ha spiegato Aglietti. L'allenatore ha quindi ribadito l'importanza dell'appuntamento: "Ci sono ancora tante partite da giocare e quella di domani è una gara che dobbiamo vincere. Questa squadra ha bisogno di un risultato importante per ripartire e per ritrovare fiducia".

Aglietti: "Difendiamo meglio, ma dobbiamo essere più pericolosi"

Uno dei problemi principali resta la scarsa incisività offensiva. Nonostante i miglioramenti nella fase difensiva, la Vis Pesaro fatica a costruire occasioni e a concretizzare le situazioni favorevoli. "Abbiamo migliorato la fase di non possesso, ma dobbiamo crescere molto in quella offensiva. Non possiamo dipendere da un singolo giocatore: serve il contributo di tutti", ha sottolineato il tecnico. Aglietti chiede soprattutto maggiore presenza in area, attacchi alla profondità e precisione nell'ultimo passaggio. Ma anche un atteggiamento diverso nella gestione degli episodi. "Gli episodi determinano le partite, ma se girano sempre contro forse ci stiamo mettendo anche qualcosa di nostro", ha osservato, richiamando gli errori commessi nelle ultime gare contro Atalanta U23 e Pineto.

Vis Pesaro-Pianese, Aglietti: "È uno scontro diretto, dobbiamo riavvicinarci ai playout"

La Pianese arriva all'appuntamento in un buon momento di forma, ma Aglietti non cerca alibi. "È uno scontro diretto e se vogliamo riagganciare almeno la zona playout dobbiamo iniziare a conquistare vittorie", ha dichiarato.

Il tecnico ha evidenziato la pericolosità degli avversari nelle ripartenze e la loro aggressività nei duelli e sulle seconde palle, chiedendo ai suoi una prestazione dinamica e determinata. Per quanto riguarda la formazione, resteranno indisponibili Pompilio, ancora alle prese con il recupero, Gambino, fermato da un problema muscolare, e Beghetto, influenzato. Da valutare invece la situazione di Mariani. "Non sarebbe corretto scaricare le responsabilità sui più esperti o sui più giovani. Siamo un gruppo unito e le responsabilità vanno condivise da tutti", ha chiarito. "Ci siamo cacciati da soli in questa situazione e da soli dobbiamo venirne fuori", ha affermato, prima di concludere: "In questo momento serve gente pronta a sputare sangue e a lottare fino all'ultimo centimetro del campo".