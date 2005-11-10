Vis Pesaro, via all'era post Gennari: avviati i contatti con Aglietti per la panchina

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Vis Pesaro, via all'era post Gennari: avviati i contatti con Aglietti per la panchinaTMW
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:49Serie C
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18.10.2026 19:49Serie C
TUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Giornata calda in Serie C per gli allenatori. Nelle scorse ore è arrivata la notizia dell'esonero di Andrea Gennari da parte della Vis Pesaro, che sta già pensando al profilo ideale come sostituto. Secondo quanto raccolto da TUTTOmercatoWEB.com, il club ha preso contatti con Alfredo Aglietti. Dialoghi per il momento in fase embrionale, ma è una pista da seguire.
L'ufficialità dell'esonero di Gennari
"La Vis Pesaro 1898 comunica di aver sollevato Andrea Gennari dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La Società desidera ringraziare mister Gennari per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profusi durante la sua esperienza sulla panchina biancorossa, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera".
Fonte: Claudia Marrone
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