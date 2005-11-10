Da Toscano a Giuliodori, chi è già e chi può essere uomo mercato 

Dove il calcio è ancora passione. Voglia di emergere, di lottare dietro ogni pallone, masticare l’erba e sognare i campi che contano. Anche la Serie D regala talenti e la Serie C prende nota. Filippo Toscano, terzino sinistro classe 2008, gioca nella nuova e ambiziosa Reggina di Claudio Lotito. Di proprietà del Genoa, Reggio Calabria è la tappa giusta per crescere e fare il salto di categoria a stretto giro. Il Grifone lo studia da lontano. La Reggina punta a vincere il campionato. Toscano potrebbe far parte del nuovo corso calabrese anche in C e in questo senso potrebbero niziare i dialoghi nei prossimi mesi se la Reggina dovesse prendere il largo.

Ha attirato l’attenzione di Catania, Modena e Sassuolo Paolo Milazzo, difensore classe 2009 del Modica. Come Gianfranco Giuliodori che è già nel mirino di alcuni club di Serie B: tre gol e tre assist con la maglia della Palmese, non male per un terzino destro.

Inizio scoppiettante per Mattia Pisciotta nella squadra dilettante di Palermo (Athletic), attaccante classe 2007 che s’è distinto per aver siglato tre reti nelle prime partite e ha già attirato l’attenzione di alcuni club come investimento in ottica futura. In crescita nella formazione siciliana anche Francesco Bova, centrocampista classe 2003, che pienamente recuperato dopo un intervento alla spalla dello scorso anno s’è ripreso il posto da titolare e ha le qualità per poter essere un uomo mercato e fare il salto di categoria. Filippo Tramonte è passato al Calcio Schio dal Treviso. Si sta mettendo in mostra, è un 2008 ed è già sul taccuino di diversi club. Come Alberto Chiesurin, esterno destro classe 2005 della Luparense e Luca Gozzo del Derthona, esterno offensivo 2004 che ha attirato l'attenzione di Giana Erminio e Pro Vercelli.

Dove si sogna dietro ad un pallone, dove ci si costruisce il futuro. Neppure la Serie D passa inosservata agli occhi di scout e dirigenti.