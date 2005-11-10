Cronista aggredita durante Giulianova-Ancona di Serie D: "Ferita alla testa, sono in pronto soccorso"

ANSA) - ANCONA, 11 OTT - "Uno dei tifosi del Giulianova ha dato l'ennesimo cazzotto alla struttura in vetro della tribuna stampa che mi è caduto addosso, ferendomi alla testa. Ora sono al pronto soccorso di Giulianova, dove probabilmente dovranno mettermi dei punti". Lo racconta all'ANSA Silvia Trillini, cronista anconetana di Tvrs, che si trovava oggi pomeriggio a Giulianova (Teramo) per raccontare la partita di calcio di serie D tra Giulianova e Ancona.

La partita è stata vinta per 0 a 2 dalla squadra marchigiana e la trasferta era vietata ai tifosi ospiti. Trillini si stava occupando della radiocronaca del match - collegata anche in video sull'account Facebook di Tvrs - quando al secondo gol dell'Ancona, realizzato nei minuti di recupero del secondo tempo, è stata aggredita insieme al collega Ferdinando Vicini.

Dopo pochi istanti il collegamento si è interrotto. "Abbiamo subito un'aggressione da parte dei tifosi di casa che hanno colpito la cabina radio, è caduta la paratia in vetro della tribuna stampa che è caduta addosso a noi. - raccontano i due cronisti in un video postato poco dopo su Facebook - Non abbiamo fatto in tempo a bloccarla perché eravamo impegnati nella cronaca e ce la siamo ritrovati addosso. Sono stati momenti molto concitati". (ANSA).