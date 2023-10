ufficiale Borgo San Donnino, si dimette mister Rastelli. E con lui il vice Costantino

Ancora un ribaltone in panchina in Serie D, e sempre nel colpitissimo Girone D. Come infatti si legge su una nota ufficiale del club, il "Borgo San Donnino comunica di aver accettato le dimissioni di mister Luca Rastelli e del suo secondo Marino Costantino.

La società ringrazia mister Rastelli e il suo vice Marino per il lavoro svolto con la massima professionalità, per la trionfale passata stagione, che rimarrà nei ricordi più belli della società, e gli augura le migliori fortune professionali per il proseguo delle loro carriere.

La società comunicherà nelle prossime ore il nuovo responsabile della prima squadra ed il suo staff".