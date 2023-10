ufficiale Gioiese, graditissimo ritorno in panchina. Dopo anni si rivede Viola

È con una nota ufficiale che la Gioiese, formazione militante nel Girone I di Serie D, comunica "di aver affidato l'incarico di Responsabile tecnico della prima squadra a Franco Viola. Un gradito ritorno per l'allenatore di Taurianova, che dopo nove anni siede nuovamente sulla panchina della Gioiese, dopo aver fatto benissimo e aver lasciato un ottimo ricordo nei cuori dei tifosi. Insieme al Mister entreranno a far parte della famiglia Gioiese: Salvatore Gangemi, preparatore atletico già a Gioia Tauro nove anni addietro con Viola; Fabio Furfaro, preparatore dei portieri, ex numero uno di Gioiese e Nuova Gioiese; ed il match analyst Samuele Rizzo.

La Società si auspica che il mister, conoscitore della piazza di Gioia Tauro e con comprovata esperienza nella categoria, coadiuvato da uno staff di prima qualità,

riesca ancora una volta a raggiungere l’obiettivo della permanenza in Serie D, come fece nella stagione 2014-2015. L'entourage Gioiese accoglie e porge un caloroso benvenuto a Mister Viola e a tutto il nuovo staff tecnico, con gli auguri di intraprendere insieme un percorso ricco di soddisfazioni"-