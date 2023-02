ufficiale L'ex Samp e Bologna Rizzo riparte dalla D. È un neo acquisto del Ligorna

Colpo di lusso a centrocampo per il Ligorna, formazione del Girone A di Serie D: la squadra ligure si è infatti assicurata l'esperto centrocampista Luca Rizzo, che vanta esperienza in A con Sampdoria, Bologna e Atalanta.

Per la sua prima volta in D, il giocatore ha scelto di tornare a casa, essendo lui nativo di Genova.

Questo il comunicato:

"La società comunica l'arrivo in Biancoblù di Luca Rizzo, centrocampista scuola Sampdoria con un’importante esperienza tra i professionisti con le maglie, tra le tante, di Samp, Bologna, Atalanta, SPAL, Modena e Pisa

Un arrivo di altissimo profilo sulla mediana se si considerano, oltre alle doti tecniche, anche le sue presenze tra i professionisti: 61 presenze in Serie A, 45 in Serie B e 77 in Serie C. Per lui esordio in Serie A nel 2014, quando subentrò a Roberto Soriano nella sfida tra il Sassuolo e la Sampdoria

Il Ligorna torna dunque ad avere tra le sue fila un giocatore con esperienza in Serie A dall’arrivo di Gastón Cellerino, ex Livorno e al Ligorna nella stagione 2021/22, quella della risalita dall’Eccellenza alla Serie D"