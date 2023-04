ufficiale Lentigione, rush finale senza mister Berretti. Il tecnico è stato esonerato

È costata casa, a mister Paolo Beretti, la sconfitta di domenica contro il Real Forte Querceta, poiché il Lentigione ha deciso di esonerare il tecnico, per provare una risalita nel rush finale del campionato, che vede la formazione emiliana a solo due lunghezze dai playout nel Girone D di Serie D.

Questo il comunicato del club:

"Il Lentigione Calcio comunica ufficialmente di aver sollevato dalla guida tecnica della squadra l'allenatore Paolo Beretti e il vice Massimo Iotti, ringraziandoli sentitamente per l'impegno profuso in questi mesi di lavoro e per aver condotto il gruppo attraverso un momento sfidante nell'arco della stagione sportiva.

In queste ore sono in corso le valutazioni necessarie ad individuare il profilo ideale a cui affidare il ruolo di allenatore".