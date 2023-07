ufficiale Mantova, per la porta ecco Festa. In difesa arriva Redolfi

vedi letture

Alex Redolfi è un nuovo calciatore del Mantova! Alex Redolfi, che nella giornata odierna ha effettuato anche le tradizionali visite mediche, ha firmato un contratto di durata biennale con scadenza al 30.06.2025.

Bentornato a casa Marco Festa! Il nuovo portiere del Mantova 1911 è un volto già noto in viale Te: monteclarense classe 1992, Marco Festa è reduce dall'esperienza a Pordenone (serie C). Cresciuto nella Castellana di Castel Goffredo, ha disputato quattro stagioni tra le fila del Mantova in serie C prima di spiccare il volo verso serie B e serie A difendendo per sette anni la porta del Crotone. Anche per Marco parlano i numeri: oltre duecento presenze collezionate nei "Pro", con entusiasmo e tanta grinta!