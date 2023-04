ufficiale Mister Settineri saluta il Ragusa. Motivi personali, non scelta tecnica

Cambio su una panchina del Girone I di Serie D, ma stavolta non per scelta tecnica: a causa di sopraggiunti motivi personali, Alessandro Settineri ha deciso di lasciare il Ragusa.

Ecco la nota ufficiale del club:

"L’Asd Ragusa calcio 1949, d’accordo con il tecnico Alessandro Settineri (nella foto), ha interrotto il rapporto professionale che vedeva quest’ultimo nel ruolo di responsabile della prima squadra. La società azzurra tiene a precisare che l’interruzione NON E' STATA DI NATURA TECNICA, in quanto soddisfatta del lavoro svolto dal mister e dal suo staff, assolutamente in linea con l’obiettivo prefissato al suo arrivo (come testimoniano i dieci punti ottenuti, frutto di una vittoria e sette pareggi oltre al fatto di avere reso impermeabile la difesa che, sotto la gestione di Settineri, è risultata, se non la migliore, tra le migliori del girone), ma a causa di sopraggiunte priorità di natura strettamente personale. L’Asd Ragusa 1949 ringrazia Settineri per tutto ciò che ha fatto in un momento difficile e delicato e lo saluta con un caloroso arrivederci".