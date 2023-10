ufficiale Salta anche la panchina del Lamezia. Dove arriva l'ex Avellino e Messina Marra

Ancona un ribaltone in panchina in panchina in Serie D, con il Lamezia Terme (formazione del Girone I) che "comunica che il sig. Leonardo Vanzetto è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La società lo ringrazia augurandogli le migliori fortune umane e professionali". È però altresì reso noto che il club calabrese ha "affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al sig. Salvatore Marra. Nato a Napoli, il 16 dicembre 1973, Marra, tra serie D e Lega Pro, ha in passato allenato Avellino, Nissa, Acireale, Arzanese, Aversa Normanna, Potenza, Acr Messina, Correggese, Castrovillari, Pianura, Puteolana".

Il neo tecnico gialloblù ieri ha diretto il primo allenamento e sarà presentato oggi (mercoledì 11 ottobre 2023) alle ore 12:00 nella sala stampa dello stadio Guido D’Ippolito.