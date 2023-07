ufficiale Trento, il giovane portiere Tomasi va a farsi le ossa in Serie D al Desenzano

vedi letture

Addio al Trento e inizio di una nuova avventura, anche se solamente in prestito per il momento, per il 18enne portiere Michele Tomasi. Il classe 2004 giocherà la prossima stagione in Serie D. Ecco il comunicato del Trento:

"A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver ceduto a titolo temporaneo (prestito “secco” sino al 30 giugno 2024) a Calcio Desenzano, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Tommasi.

A.C. Trento 1921 ringrazia Michele Tommasi per la professionalità e l’impegno profusi sino a questo momento e, in attesa di ritrovarlo all’inizio della prossima stagione, gli augura le migliori fortune – sportive e personali – per il futuro".