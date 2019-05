Argentina, Aguero sfida Lautaro e Icardi per un posto in Copa America

© foto di Imago/Image Sport

Si riapre uno spiraglio per il ritorno in Nazionale di Sergio Aguero. Stando a quanto riportato da TyC Sports, Lionel Scaloni, ct dell'Albiceleste, avrebbe infatti parlato con il 'Kun' nelle ore immediatamente precedenti alla comunicazione della lista dei convocati che voleranno in Brasile per giocare la Copa América. Un possibile segnale positivo per il bomber del Manchester City, che entra in concorrenza con Lautaro Martinez, Mauro Icardi e Matias Suarez per un posto tra i 23 prescelti.