Argentina, Scaloni: "Siamo fiduciosi per la Copa America"

© foto di Federico De Luca

Dopo il 5-1 rifilato al Nicaragua in amichevole, il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni si è detto fiducioso sulla Copa America che inizierà a breve: "È stata una partita complicata dal punto di vista emotivo perché abbiamo cose importanti da affrontare e dobbiamo giocare a breve, quindi è stato qualcosa di speciale. L'inizio della partita è stato tranquillo, ma a poco a poco abbiamo iniziato a creare occasioni e abbiamo dominato. In queste settimane di preparazione abbiamo già abbastanza chiaro come giocheremo, magari per il debutto faremo due o tre cambiamenti, ma questo è lo schema. Abbiamo buoni giocatori, soprattutto nel reparto offensivo. Stiamo bene e fiduciosi per la Copa America", le sue parole riprese da TyC Sports.