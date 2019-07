Batistuta accoglie De Rossi al Boca Juniors: "Benvenuto in Argentina"

Due giocatori che hanno scritto pagine importanti nella storia della Roma. E ora potrebbe essere lo stesso anche per quella del Boca Juniors, che presto sarà indossata da Daniele De Rossi. L'ha voluto accogliere una vera e propria leggenda come Gabriel Omar Batistuta. Tramite il suo profilo Instagram, il Re Leone ha postato un video in cui dice: "Benvenuto in Argentina. Sarà un'allegria per noi vederti partecipare al nostro campionato, un abbraccio grande e tutta la fortuna di questo mondo per la tua avventura".