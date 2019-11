Copa Libertadores, Alisson: "Tifo Flamengo per il mio amico Filipe Luis"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Liverpool Alisson ha parlato a Globo Esporte della finale di Copa Libertadores fra Flamengo e River Plate spiegando che tiferà per i connazionali sopratutto per la presenza dell’amico Filipe Luis: “Farò il tifo per il Flamengo anche perché ci gioca il mio amico e compagno di nazionale Filipe Luis. È un calciatore esperto con cui ho legato molto quando siamo in ritiro con il Brasile. - continua Alisson – E poi ci sono anche altri giocatori di ottimo livello come Gabigol, Bruno Henrique e il mio ex compagno alla Roma Gerson”.