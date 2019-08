Juanfran: "Atletico, nove anni di emozioni. Ora darò la vita col S. Paolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juanfran, nuovo laterale del San Paolo, è stato presentato in queste ore in conferenza stampa. Queste le parole dello storico ex difensore dei colchoneros, classe '85: "All'Atletico Madrid ho vissuto nove anni impressionanti e mi emoziono ogni volta che ci ripenso. Ora però voglio giocare col San Paolo, il miglior club del Brasile, ed essere un esempio per tutti i miei compagni. Darò la vita in campo, tutte le volte che indosserò questa maglia".