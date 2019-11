Lautaro via dall'Inter? Il Racing Club spera: 12% plusvalenza agli argentini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Racing Club de Avellaneda già si frega le mani. Qualora Lautaro Martinez dovesse lasciare l'Inter in cambio dell'importo della sua clausola risolutiva (111 milioni di euro per l'estero), il club argentino guadagnerebbe infatti il 12% della plusvalenza nerazzurra. Circa 9 milioni, nel caso specifico, col Barcellona da tempo interessato al 'Toro' su raccomandazione dello stesso Messi: un dinerillo utile, insomma, per finanziare la propria campagna acquisti. A confermarlo ai microfoni di Radio La Red è stato il presidente del Racing, Victor Blanco.