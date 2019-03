L'ex terzino di Napoli e Udinese Pablo Armero proseguirà in Brasile la sua carriera. Il laterale colombiano che nel 2018 ha giocato nell'América de Cali ha firmato un contratto col Centro Sportivo Alagoano, club di prima divisione brasiliana.

O azulão recebe um reforço de peso para a sequência da temporada, trata-se de Pablo Armero. O lateral esquerdo que chega para vestir o manto sagrado já defendeu as cores do Palmeiras, Udinese-ITA, Napoli-ITA, West Ham - ING, Flamengo, além de ter disputado duas Copas do mundo. pic.twitter.com/rfpKWV572D

— CSA (@CSAoficial) 17 marzo 2019