Uruguay, 3-0 a Panama: tanta Serie A in campo

© foto di Federico Gaetano

L'Uruguay ha battuto per 3-0 in amichevole questa notte Panama. Le reti per la Celeste sono state di Maxi Gomez del Celta Vigo, di Luis Suarez del Barcellona e di Federico Valverde del Real Madrid. In campo anche i bianconeri Rodrigo Bentancur e Martin Caceres, il nerazzurro Matias Vecino e il futuro interista Diego Godin oltre a Diego Laxalt del Milan.