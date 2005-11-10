Claudio Pasqualin: "Como, dalla Pergolettese al Manchester United. Bravi. Juve tutta da rifare"

"Quella del Como è stata una vittoria storica, importante. Sei anni fa il Como giocava con la Pergolettese e oggi batte il Manchester United, che ha dei problemi ma in ogni caso la squadra di Fabregas può competere con tutti”. Così a TuttoMercatoWeb.com Claudio Pasqualin, operatore di mercato, veterano degli agenti, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Brilla Nico Paz, ma potrebbe essere il suo ultimo anno con il Como.

“È possible. Dipende da cosa c’è nella testa di Fabregas che è l’autore assoluto di questo Como. Lui individua i calciatori e poi il direttore sportivo magari non troppo conosciuto esegue".

Come ha visto le italiane in Champions questa settimana?

“Le nostre possono in qualche maniera aspirare a farcela. Tengono accese tutto sommato le speranze e le prospettive di chi giocherà oggi. C’è da essere ottimisti”.

La Juve in campionato arranca.

“Non ha azzeccato il mercato. Ha preso calciatori tanto per prenderli. Evidentemente ha il problema del centravanti: ne Kolo Muani e ne Woltermade sono all’altezza. È una squadra che sarebbe da rifare”.

Sorride Gattuso con la Lazio.

“Se la sta giocando alla grande. La sua determinazione è ben nota. Sì è visto l’intervento di Buffon come a dire: ho scelto bene. Questa Lazio gioca bene, ha elementi di valore. È una squadra che vuole bene a Rino e lotta anche per lui”.