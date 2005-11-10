"Se guardiamo i risultati delle partite, sono stati positivi". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Che squadre ha visto in Champions?

"Ho visto un Napoli tenere bene il campo e un Como con la giusta convinzione nei propri mezzi. Mentre l'Inter ha visto contro lo Stoccarda, una vittoria poco esaltante sul piano del gioco, sbloccata da un rigore provvidenziale. E poi Lautaro quando entra è una sentenza".

Che succede alla Fiorentina?

"La definirei una battuta d'arresto. Vanoli ha fatto bene a richiamare ad un bagno di umiltà i suoi, che forse si erano un po' esaltati oltre i loro effettivi limiti. Mi sembra che il richiamo sia stato corretto. E al di là di eventuali cambi che potrà fare nella prossima partita, serve un bagno di umiltà e riprendere il giro".

La convince la nuova Udinese di Zanetti?

"Un segnale positivo c'è stato. A Bologna avrebbe anche potuto vincere. Giusto il pari, ma il Bologna ha rischiato. Direi che per Zanetti è un buon inizio, al di là della sconfitta inopinata di Venezia".

La Juve va a corrente alternata.

"Il suo tasso tecnico è quello che è. Non è da Juventus. Parliamo di una squadra che ancora non convince, lascia perplessi. Normale che sia altalenante. Non è abituale dominare l'avversario, anche se certe partite le ha vinte più agevolmente e altre meno. La sua posizione di classifica lo dice: la Juve è inferiore alle squadre che le stanno davanti".

Avvocato, un occhio al suo Vicenza: è arrivato un nuovo allenatore.

"Non approvo il cambio di allenatore. Gallo ci ha regalato tante emozioni, è un professionista vero. È stato sbagliato il mercato e i calciatori sono quelli che sono. I limiti tecnici di questa squadra sono evidentissimi".