Pasqualin: “Runjaic poco comunicativo, con Zanetti l’Udinese si salverà”

“L’Udinese ha giocato a viso aperto, alla pari, contro un Venezia che però ha avuto la meglio. Del resto Zanetti è arrivato da poco, non poteva certo fare chissà cosa”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403 a proposito della prima di Paolo Zanetti alla guida dell’Udinese.

Il tecnico ha detto anche che all’Udinese bisogna parlare in italiano.

“Questa è una delle cose positive che ha portato nello spogliatoio. In più ha portato tenacia ed entusiasmo e i risultati si vedranno”.

Questa squadra risalirà?

“Si, con lui si salverà. Ne sono abbastanza certo”.

Cosa rimprovera a Runjaic?

“Dimostrava di essere su un altro piano rispetto alla squadra. Non parlava ancora bene italiano, va bene che alleni un gruppo di stranieri ma devi conoscere la lingua del posto dove alleni. Era poco comunicativo. E poi non è riuscito ad infondere alla squadra la voglia di vincere che deve caratterizzare chi è laggiù in classifica. Con Zanetti invece si può risalire”.