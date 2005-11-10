Claudio Pasqualin: "Italia, torna coi piedi per terra. Dominati dal Belgio, così non va. Lazio, felice per Gattuso"

"La sconfitta fa tornare l'Italia con i piedi per terra. Dopo un'ottima partenza, il Belgio ci ha cancellati dal campo. In campo c'era una sola squadra sola e non era certo l'Italia": Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

Cosa occorre fare dopo questa sconfitta?

"Dobbiamo cancellare mentalmente questa pessima prova e pensare alla grande partita contro la Francia".

Cosa non ha funzionato?

"La fascia destra non ha minimamente funzionato. La squadra è stata sotto standard, è mancata la marcatura su De Bruyne che ha fatto il regista indisturbato":

Eppure sembrava che l'Italia potesse rivedere la luce.

"Sì, ma questa prestazione è stata pessima. E ciò è sorprendente. Non c'è stata partita. Giocava sempre il Belgio, era primo su tutto. Inutile parlare di dettagli e fallimento della fascia destra, alla fine è stato tutto un fallimento. Strano, eravamo gasatissimi. Eppure la partenza è stata davvero ottimo".

C'è davvero questo gap con il Belgio?

"Non voglio crederci. Voglio credere ad una serie di circostanze. Ci hanno dominati".

Adesso testa alla Serie A.

"È un bel campionato, con la lotta per lo Scudetto e le coppe molto interessante e vivace. Così come è un interrogativo la lotta salvezza".

Gattuso è primo in classifica con la Lazio.

"Sono contento per Rino. Davvero. È un premio alla sua professionalità".