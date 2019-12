8 dicembre 1985, la Juventus vince l'Intercontinentale contro l'Argentinos

L'otto dicembre 1985 la Juventus sale sul tetto del mondo vincendo a Tokyo la Coppa Intercontinentale contro l'Argentinos Juniors, ai calci di rigore. Dopo 120 minuti di gioco, le emozioni erano state molteplici: i bianconeri, allenati da Giovanni Trapattoni, erano stati per due volte in svantaggio (i gol argentini erano stati siglati da Ereos e Castro) ma erano anche stati capaci di rimontare prima con Platini su rigore e poi con Laudrup, su assist dello stesso Platini. Ai rigori Tacconi si è poi esaltato parando due tiri, mentre Brio Cabrini, Serena e Platini hanno firmato un successo straordinario, conquistando la prima Coppa Intercontinentale della storia juventina. La partita viene ricordata anche per lo splendido gol di Platini (sombrero in area e rete di sinistro) che però venne annullato per fuorigioco. Per molti questa è ritenuta una delle partite più belle degli ultimi quarant'anni. Tra le curiosità, quella gara ruppe anche il monopolio televisivo della Rai in ambito sportivo: fu trasmessa infatti in diretta televisiva su Canale 5 alle 4 di domenica mattina ma solo per gli abitanti della Lombardia perché, ai tempi, la legge impediva alle emittenti private di trasmettere in tutta Italia (in differita per tutte le altre regioni).