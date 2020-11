Adani promuove Kulusevski: "Sembra già un 30enne. Alaba è il primo da chiamare per le big"

vedi letture

Dejan Kulusevski continua a raccogliere consensi. Il centrocampista della Juventus, reduce da una buona prestazione con gol anche oggi contro la Croazia, è stato promosso da Lele Adani nel corso della consueta diretta Instagram del sabato sera assieme a Christian Vieri: “Kulusevski per come gioca sembra un 30enne per ineleganza e risolutezza, ora ha anche un anno di calcio alle spalle.Preso dal settore giovanile dall’Atalanta per 100 mila euro e venduto la Juve a 40 milioni. Alaba? È la prima chiamata che devono fare le grandi squadre, se non rinnova col Bayern", ha concluso.