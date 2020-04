Avvocato Rigo: "Credo che moriranno quelle società che erano già a rischio. O in bilico"

Intervistato dal Corriere del Veneto l'avvocato ed esperto di diritto sportivo Vittorio Rigo ha parlato della situazione del calcio italiano soffermandosi sopratutto sulla Serie C: “Per me non ci sono molti discorsi da fare, bisogna trovare il modo di far ripartire i campionati. Se riaprono le aziende va trovato il modo anche al calcio di rimettersi in moto. Io credo che serie A e serie B possano ripartire, mentre per la C la questione è molto più difficile visto l’impatto economico che avrebbero i protocolli sanitari allo studio. Io credo che moriranno quelle società che erano già a rischio o in bilico per la sopravvivenza. - continua Rigo – Mi inquieta anche che si parli solo di questa stagione e nessuno si preoccupi della prossima. Come può una società programmare una campagna abbonamenti se non si sa neanche se si giocherà a porte chiuse o aperte? E non parliamo poi del calciomercato, il valore dei giocatori diminuirà sensibilmente perché le società dovranno affrontare l'onda lunga della crisi provocata dal virus. Inoltre c'è il problema delle sponsorizzazioni”.