© foto di Marucci

A margine della presentazione della Onlus di Babacar 'Trenta Foundation', chiacchierata per TMW con l'avvocato Vittorio Rigo, da sempre molto vicino a Mino Raiola. Con lui si è parlato tra le altre cose di Ibrahimovic e di quanto sia stato vicino il suo ritorno al Milan: "Credo sia stata un'opzione seriamente valutata da entrambe le parti. Potevano esserci elementi utili per entrambe le parti: il Milan poteva aver bisogno di uno come Ibra e di ciò che può dare al calcio che è ancora molto. E Zlatan era disposto ad accettare questa sfida di ritorno. Poi ci sono state altre scelte, altre decisioni. Ora comunque il Milan deve pensare a gettare le basi per un futuro che lo riporti nel posto che merita. Donnarumma? Nonostante la tempesta e i marosi e tutto quel che è stato detto, la qualità del giocatore viene fuori e verrà sempre fuori. Sta crescendo e si sta confermando e non è facile quando si raggiungono risultati importanti"

